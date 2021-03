In good company 👀 Take a look at this list of @DDFTennis champs :



2010 : Djokovic

2011 : Djokovic

2012 : Federer

2013 : Djokovic

2014 : Federer

2015 : Federer

2016 : Wawrinka

2017 : Murray

2018 : Bautista Agut

2019 : Federer

2020 : Djokovic

2021 : Karatsev 🏆