Karen Khachanov va tenter de faire tomber Novak Djokovic ce mercredi à 16h en huitièmes de finale à Dubaï. Il n’y est parvenu qu’une fois en cinq confron­ta­tions pour le moment. Mais comme il l’a fait savoir après sa victoire contre Alex De Minaur, le Russe surfe actuel­le­ment sur une vague de confiance.

« J’ai l’im­pres­sion d’être en pleine ascen­sion. Je suis enthou­siasmé par mon tennis en ce moment. Je me sens très bien. On veut toujours gagner ce genre de matchs serrés, c’est évident. Ce qui fait de moi un meilleur joueur en ce moment, c’est que je suis plus fort menta­le­ment. C’est là que je veux être, je veux revenir dans le top 10 le plus vite possible, là où j’ai déjà été. En ce moment, je me vois capable d’y parvenir, il ne me reste plus qu’à conti­nuer cette voie », a assuré l’an­cien numéro 8 mondial.