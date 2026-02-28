Alors qu’il devait affronter Tallon Griekspoor, ce samedi, en finale de l’ATP 500 de Dubaï, Daniil Medvedev a vu son adver­saire déclarer forfait avant même d’en­trer sur le court.

Blessé lors de sa victoire face à Andrey Rublev en demi‐finales, le Néerlandais a été contraint de se retirer, mani­fes­te­ment inca­pable de défendre ses chances.

Titré pour la 23e fois de sa carrière, la deuxième en 2026 après Brisbane, le Russe a tenu à adresser un message de soutien à l’ac­tuel 25e joueur mondial.

Not how I want to win a final. Hoping the injury for @Griekii is not too bad and wishing him a speedy recovery. — Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) February 28, 2026

« Ce n’est pas ainsi que je souhaite remporter une finale. J’espère que la bles­sure de Tallon Griekspoor n’est pas trop grave et je lui souhaite un prompt réta­blis­se­ment », a écrit avec beau­coup de compas­sion et de classe le Russe sur ses réseaux sociaux.