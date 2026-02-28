Alors qu’il devait affronter Tallon Griekspoor, ce samedi, en finale de l’ATP 500 de Dubaï, Daniil Medvedev a vu son adversaire déclarer forfait avant même d’entrer sur le court.
Blessé lors de sa victoire face à Andrey Rublev en demi‐finales, le Néerlandais a été contraint de se retirer, manifestement incapable de défendre ses chances.
Titré pour la 23e fois de sa carrière, la deuxième en 2026 après Brisbane, le Russe a tenu à adresser un message de soutien à l’actuel 25e joueur mondial.
Not how I want to win a final. Hoping the injury for @Griekii is not too bad and wishing him a speedy recovery.— Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) February 28, 2026
« Ce n’est pas ainsi que je souhaite remporter une finale. J’espère que la blessure de Tallon Griekspoor n’est pas trop grave et je lui souhaite un prompt rétablissement », a écrit avec beaucoup de compassion et de classe le Russe sur ses réseaux sociaux.
Publié le samedi 28 février 2026 à 14:37