Quel vrai bonheur de revoir Tsitispas souriant et bondis­sant, vain­queur d’un ATP500 après avoir régalé les amou­reux du tennis cham­pagne avec son revers à une main.

Son succès confirme qu’il ne faut jamais abdi­quer et surtout tenter des choses.

Si tout la planète tennis pensait que la solu­tion allait arriver du banc avec le départ de son père, elle est stupé­faite de s’aper­ce­voir que la solu­tion est liée à un chan­ge­ment de matériel.

On se souvient d’ailleurs qu’un choix iden­tique avait été réalisé par Roger Federer et que cela avait clai­re­ment changé sa fin de carrière même si le Suisse était resté fidèle à son équi­pe­men­tier Wilson.

Là, ce n’est pas le cas même si Stefanos sauve les appa­rences en ayant encore le W sur ses cordes.

Changer de cadre mais aussi de cordage n’est pas un choix anodin et même si ce n’est pas une solu­tion magique, le Grec a du en amont tester le tout pour se présenter à Dubai avec ce « cock­tail explosif ».

Au final, si cela va sûre­ment lui poser des soucis contrac­tuels et juri­diques, c’est le tennis qui sort gagnant, Stefanos semble revivre, plus vif, plus puis­sant, plus rapide.

Il serait bon qu’il confirme ce renou­veau en Californie car notre sport favori a besoin d’un Stefanos au sommet de son art capable d’aller riva­liser régu­liè­re­ment avec les meilleurs comme c’était le cas il y a quelques années.