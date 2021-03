Mais où s’ar­rê­tera l’in­croyable, le surpre­nant, Aslan Karatsev ? Après sa demi‐finale à l’Open d’Australie en février, le Russe de 27 ans remporte l’ATP 500 de Dubaï ! Il n’aura laissé aucune chance au sud‐africain Llyod Harris, en baisse de régime lors de cette finale après sa folle semaine : 6–3, 6–2 en 1h15. Karatsev a comme à son habi­tude distribué des coups d’une grande puis­sance et souvent impré­vi­sibles. Il n’a même pas tremblé à l’heure de remporter son 1er titre ATP. Et ce n’est pas une si grande surprise tant la pres­sion ne semble pas l’atteindre.

Les chiffres sont affo­lants concer­nant Aslan Karatsev. Il a remporté 15 matchs sur 17 en 2021. Ses deux seuls défaites sont contre Novak Djokovic sur la Rod Laver Arena et Dominic Thiem à Doha. Il aura fait tomber cette semaine Daniel Evans, Lorenzo Sonego, Jannik Sinner et Andrey Rublev.

263ème au clas­se­ment ATP il y a un an, Karatsev passera 27ème mondial ce lundi. Et qui sait jusqu’où son revers toni­truant et son immense déter­mi­na­tion l’emmèneront…