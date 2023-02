Après 20 ans d’une carrière bien remplie malgré l’ab­sence de titre sur le circuit prin­cipal (une finale seule­ment), l’an­cien 42e mondial Malek Jaziri a tiré sa révé­rence à l’issue de sa défaite au premier tour de l’ATP 500 de Dubaï face à Alejandro Davidovich Fokina (2−6, 0–6).

Dans l’in­ca­pa­cité de jouer au plus haut niveau depuis déjà plusieurs années en raison d’un physique défaillant, le Tunisien de 39 ans, lors de sa dernière confé­rence de presse d’après match en carrière, est revenu sur les meilleurs moments de celle‐ci.

« Les demi‐finales en 2018, c’est l’un de mes meilleurs tour­nois ici à Dubaï. J’avais aussi atteint les quarts de finale il y a quelque temps, mais en 2018, j’ai battu Dimitrov et j’ai battu Tsitsipas, donc c’était un tournoi brutal. Je me souviens aussi des matchs contre Novak Djokovic, stade plein, c’était incroyable. J’ai aussi joué contre Roger Federer et je lui ai même pris un set, c’était aussi très spécial, ce tournoi a été tout pour moi. Quand le tirage au sort a été effectué, j’ai été surpris de ne pas être tiré contre la tête de série 1, pour être honnête (rires), c’était juste­ment l’année où je voulais jouer contre Novak. »