Invité à se prononcer sur la suspen­sion de trois mois infligée à Jannik Sinner suite à un accord à l’amiable avec l’Agence Mondiale Antidopage, Marin Cilic, lors de son passage en confé­rence de presse à Dubaï, a fait part de son éton­nam­ment tout en soute­nant la version du numéro 1 mondial.

« Oui, je ne savais pas que c’était possible, surtout à ce stade de l’af­faire. Pour moi, en consi­dé­rant cela comme une rela­tion joueur‐joueur, je suis heureux pour Jannik qu’enfin il va s’en sortir, qu’enfin il va avoir l’es­prit libre. Je crois tota­le­ment à son histoire. Je le connais depuis de nombreuses années. Quand il était enfant, on voyait qu’il était comme un vrai athlète. Je suis content qu’il puisse aller jusqu’au bout. Mais cela soulève des ques­tions, beau­coup de ques­tions auxquelles on n’a pas encore répondu. J’espère qu’il y aura quel­qu’un pour y répondre. »