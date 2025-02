Alors qu’il était mené deux sets à un par le 413e joueur de mondial au premier tour de l’Open d’Australie en janvier dernier, Daniil Medvedev avait fracassé avec sa raquette la caméra accro­chée au filet. Suite à sa victoire face au Français Giovanni Mpetshi Perricard en huitièmes de finale à Dubaï (6−4, 6–4) ce mercredi, le 6e joueur mondial est revenu sur cet épisode avec une décla­ra­tion dont il a le secret.

Medvedev vs Camera : The Sequel



« What is this $60k camera doing there, if it cannot show if he touched the net or not ? Thank you ! »



