Alors qu’il s’ap­prêt à défier Novak en demi‐finale à Dubaï, le joueur russe a rappelé les liens que les deux cham­pions entre­te­naient depuis qu’ils se sont rencon­trés la première fois.

« J’aime quand Novak gagne des Slams. Surtout s’il ne joue pas contre moi dans les tours préli­mi­naires. J’aime beau­coup de choses chez lui. Il a toujours été très bon avec moi depuis que je suis petit et que nous nous sommes rencon­trés alors que j’étais 480e au monde. Il a toujours été le même avec moi, que je sois 480e ou numéro 1 mondial, et je le respecte beau­coup pour cela. J’ai aussi mon nom dans l’his­toire. C’est moi qui l’ai empêché de remporter le Grand Chelem du calen­drier et, d’une certaine manière, je suis désolé pour lui, car j’au­rais aimé qu’il le fasse. Chaque fois que je joue contre lui, je veux gagner. Je suis compé­titif et je me fiche de savoir qui se trouve de l’autre côté du filet, que ce soit mon meilleur ami ou mon pire ennemi, je veux juste gagner. Novak réveille quelque chose en moi. Nous avons eu des matches de folie et lorsque je joue contre lui, je joue mieux que lors des autres matches »