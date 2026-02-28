Excellent cette semaine à Dubaï, où il n’a pas concédé le moindre set en quatre matchs, Daniil Medvedev a réalisé une performance XXL face à Felix Auger‐Aliassime en demi‐finales (6−4, 6–2).
Et le 11e joueur mondial, dont les propos sont relayés par Punto de Break, a une explication à cela.
« Si on me donne des courts rapides comme celui‐ci, je peux faire de grandes choses, mais il n’y en a pas beaucoup sur le circuit. Je me souviens seulement de celui de Brisbane, où j’ai bien joué. Je suis heureux d’avoir joué de cette manière aujourd’hui, et mon service m’a également aidé. Quand on n’a pas besoin de servir à la ligne pour faire un ace, c’est très appréciable. Dans l’ensemble, je suis très content de la façon dont tout s’est passé et j’ai hâte de jouer la finale », a déclaré le joueur russe de 30 ans qui affrontera Tallon Griekspoor (25e mondial) en finale ce samedi.
Medvedev aura l’occasion de remporter un 23e titre en carrière, et surtout de remporter un deuxième trophée dans la même ville pour la première fois de sa carrière (après 2023 à Dubaï).
Publié le samedi 28 février 2026 à 10:29