Excellent cette semaine à Dubaï, où il n’a pas concédé le moindre set en quatre matchs, Daniil Medvedev a réalisé une perfor­mance XXL face à Felix Auger‐Aliassime en demi‐finales (6−4, 6–2).

Et le 11e joueur mondial, dont les propos sont relayés par Punto de Break, a une expli­ca­tion à cela.

« Si on me donne des courts rapides comme celui‐ci, je peux faire de grandes choses, mais il n’y en a pas beau­coup sur le circuit. Je me souviens seule­ment de celui de Brisbane, où j’ai bien joué. Je suis heureux d’avoir joué de cette manière aujourd’hui, et mon service m’a égale­ment aidé. Quand on n’a pas besoin de servir à la ligne pour faire un ace, c’est très appré­ciable. Dans l’en­semble, je suis très content de la façon dont tout s’est passé et j’ai hâte de jouer la finale », a déclaré le joueur russe de 30 ans qui affron­tera Tallon Griekspoor (25e mondial) en finale ce samedi.

Medvedev aura l’oc­ca­sion de remporter un 23e titre en carrière, et surtout de remporter un deuxième trophée dans la même ville pour la première fois de sa carrière (après 2023 à Dubaï).