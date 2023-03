Auteur de deux victoires de suite à Rotterdam et à Doha, Daniil est de retour et il fait à nouveau peur. Sorti du top10, il revient parmi les meilleurs et compte bien y rester même s’il ne sait pas vrai­ment pour­quoi il a connu ce petit passage à vide.

« Je ne sais pas pour­quoi il m’a fallu si long­temps pour retrouver la forme, pour ainsi dire. Il peut y avoir diffé­rentes raisons, mais je ne sais pas s’il y avait une clé ou si elles étaient toutes réunies. J’ai toujours travaillé très dur avec mon équipe pour être à mon meilleur niveau, je suis comme ça, je veux toujours être à mon meilleur niveau, je veux toujours gagner, mais pendant un certain temps, ça n’a pas marché. C’est pour­quoi je suis sorti du top 10 de façon mérité, même si ce n’était pas un moment facile. J’ai réussi à le récu­pérer tout de suite, simple­ment en travaillant dur ».