Depuis le début de la saison, il semble bien que Daniil soit dans une nouvelle dyna­mique mentale et tech­nique même s’il a chuté lour­de­ment face à Tien à l’Open d’Australie et aussi face à Tsitsipas à Doha. Forcément, il a passera un vrai test face Félix qui est dans une bonne dyna­mique. Pour Daniil, la solu­tion pour encore progresser passe par maitriser ses émotions et chasser les fameuses mauvaises pensées.

« Il y a eu des moments dans ma carrière où j’étais mieux préparé. C’est drôle, mais j’avais moins d’ex­pé­rience à l’époque… Comme on dit, c’est la chance du débu­tant. Tout était nouveau pour moi. Je jouais instinc­ti­ve­ment, sans réflé­chir à rien de précis. Maintenant, j’ai beau­coup plus d’idées en tête. Parfois, elles m’aident, mais parfois, pour mieux jouer, je dois les faire taire »

Avec 7 victoires pour seule­ment deux défaites, il semble bien que le Russe soit en posi­tion très favorable.