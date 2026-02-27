Depuis le début de la saison, il semble bien que Daniil soit dans une nouvelle dynamique mentale et technique même s’il a chuté lourdement face à Tien à l’Open d’Australie et aussi face à Tsitsipas à Doha. Forcément, il a passera un vrai test face Félix qui est dans une bonne dynamique. Pour Daniil, la solution pour encore progresser passe par maitriser ses émotions et chasser les fameuses mauvaises pensées.
« Il y a eu des moments dans ma carrière où j’étais mieux préparé. C’est drôle, mais j’avais moins d’expérience à l’époque… Comme on dit, c’est la chance du débutant. Tout était nouveau pour moi. Je jouais instinctivement, sans réfléchir à rien de précis. Maintenant, j’ai beaucoup plus d’idées en tête. Parfois, elles m’aident, mais parfois, pour mieux jouer, je dois les faire taire »
Avec 7 victoires pour seulement deux défaites, il semble bien que le Russe soit en position très favorable.
Publié le vendredi 27 février 2026 à 09:20