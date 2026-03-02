En raison du conflit qui secoue actuellement le Moyen‐Orient, l’espace aérien des Émirats arabes unis a été fermé, paralysant tout départ du territoire.
Alors qu’ils devaient s’envoler pour les États‐Unis afin de disputer le Masters 1000 d’Indian Wells (4 au 16 mars), Daniil Medvedev, Andrey Rublev ainsi que plusieurs spécialistes du double, dont Mate Pavic, se retrouvent bloqués à Dubaï, où ils venaient de participer au tournoi.
Si d’après Marca, l’ATP avait étudié une solution de repli en proposant un départ par voie terrestre vers Oman ou vers Riyad, en Arabie saoudite, où les aéroports restent opérationnels, une hypothèse finalement écartée par les joueurs, l’instance dirigeante du tennis masculin a depuis pris la parole pour clarifier la situation :
The ATP has issued the following statement on player safety in Dubai. pic.twitter.com/k3UwbAeO11— ATP Media Info (@ATPMediaInfo) March 2, 2026
« L’ATP surveille de près l’évolution de la situation au Moyen‐Orient et reste en contact régulier avec ses joueurs, leurs équipes d’encadrement ainsi qu’avec les autorités locales compétentes. La santé, la sécurité et le bien‐être de nos joueurs, de notre personnel et des équipes des tournois constituent notre priorité. Nous pouvons confirmer qu’un petit nombre de joueurs et de membres d’équipe se trouvent toujours à Dubaï à la suite de la conclusion récente du tournoi ATP 500. Ils, ainsi que leurs équipes, sont hébergés dans les hôtels officiels du tournoi, où leurs besoins immédiats sont pleinement pris en charge. Nous sommes en communication directe avec les personnes concernées, ainsi qu’avec les organisateurs du tournoi et les conseillers en sécurité. À ce stade, les modalités de voyage restent soumises à une évaluation continue en fonction des opérations aériennes et des recommandations officielles. Nous continuerons à fournir un soutien approprié afin de garantir que les joueurs et leurs équipes puissent quitter les lieux en toute sécurité lorsque les conditions le permettront. Nous continuerons d’évaluer l’évolution de la situation et fournirons des mises à jour en temps voulu. »
Publié le lundi 2 mars 2026 à 13:59