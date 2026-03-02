En raison du conflit qui secoue actuel­le­ment le Moyen‐Orient, l’espace aérien des Émirats arabes unis a été fermé, para­ly­sant tout départ du territoire.

Alors qu’ils devaient s’envoler pour les États‐Unis afin de disputer le Masters 1000 d’Indian Wells (4 au 16 mars), Daniil Medvedev, Andrey Rublev ainsi que plusieurs spécia­listes du double, dont Mate Pavic, se retrouvent bloqués à Dubaï, où ils venaient de parti­ciper au tournoi.

Si d’après Marca, l’ATP avait étudié une solu­tion de repli en propo­sant un départ par voie terrestre vers Oman ou vers Riyad, en Arabie saou­dite, où les aéro­ports restent opéra­tion­nels, une hypo­thèse fina­le­ment écartée par les joueurs, l’ins­tance diri­geante du tennis masculin a depuis pris la parole pour clari­fier la situation :

The ATP has issued the follo­wing state­ment on player safety in Dubai. pic.twitter.com/k3UwbAeO11 — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) March 2, 2026

« L’ATP surveille de près l’évolution de la situa­tion au Moyen‐Orient et reste en contact régu­lier avec ses joueurs, leurs équipes d’encadrement ainsi qu’avec les auto­rités locales compé­tentes. La santé, la sécu­rité et le bien‐être de nos joueurs, de notre personnel et des équipes des tour­nois consti­tuent notre prio­rité. Nous pouvons confirmer qu’un petit nombre de joueurs et de membres d’équipe se trouvent toujours à Dubaï à la suite de la conclu­sion récente du tournoi ATP 500. Ils, ainsi que leurs équipes, sont hébergés dans les hôtels offi­ciels du tournoi, où leurs besoins immé­diats sont plei­ne­ment pris en charge. Nous sommes en commu­ni­ca­tion directe avec les personnes concer­nées, ainsi qu’avec les orga­ni­sa­teurs du tournoi et les conseillers en sécu­rité. À ce stade, les moda­lités de voyage restent soumises à une évalua­tion continue en fonc­tion des opéra­tions aériennes et des recom­man­da­tions offi­cielles. Nous conti­nue­rons à fournir un soutien appro­prié afin de garantir que les joueurs et leurs équipes puissent quitter les lieux en toute sécu­rité lorsque les condi­tions le permet­tront. Nous conti­nue­rons d’évaluer l’évolution de la situa­tion et four­ni­rons des mises à jour en temps voulu. »