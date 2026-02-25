Daniil a sorti une drôle de théorie sur la vie des joueurs du circuit et cette tirade ressemble quand même à une vraie complainte. C’est drôle d’évoquer une incompréhension de la part des fans et du grand public alors même qu’un joueur du circuit vit quoi qu’il en dise dans une vraie bulle, la preuve.
« La première chose que les gens voient, c’est que nous jouons devant des milliers de personnes et que nous gagnons bien notre vie, surtout si nous figurons parmi les 50 ou 100 meilleurs joueurs. Et leur première réaction est : « D’accord, mais de quoi se plaignent‐ils ? Ils ne devraient pas faire ça. Mais il y a aussi des choses que les gens ne voient pas… l’impact des voyages et de la compétition sur le corps. Même un simple aller‐retour entre Doha et Dubaï, pourtant très proches, change tout : les balles, les courts… Même des détails qui peuvent paraître insignifiants – l’hôtel, le lit, l’oreiller – tout cela met le corps à rude épreuve. On ne le ressent pas constamment, mais imaginez devoir le faire 40 fois par an. Et pourtant, c’est ce que nous faisons »
