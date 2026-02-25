Daniil a sorti une drôle de théorie sur la vie des joueurs du circuit et cette tirade ressemble quand même à une vraie complainte. C’est drôle d’évo­quer une incom­pré­hen­sion de la part des fans et du grand public alors même qu’un joueur du circuit vit quoi qu’il en dise dans une vraie bulle, la preuve.

« La première chose que les gens voient, c’est que nous jouons devant des milliers de personnes et que nous gagnons bien notre vie, surtout si nous figu­rons parmi les 50 ou 100 meilleurs joueurs. Et leur première réac­tion est : « D’accord, mais de quoi se plaignent‐ils ? Ils ne devraient pas faire ça. Mais il y a aussi des choses que les gens ne voient pas… l’im­pact des voyages et de la compé­ti­tion sur le corps. Même un simple aller‐retour entre Doha et Dubaï, pour­tant très proches, change tout : les balles, les courts… Même des détails qui peuvent paraître insi­gni­fiants – l’hôtel, le lit, l’oreiller – tout cela met le corps à rude épreuve. On ne le ressent pas constam­ment, mais imaginez devoir le faire 40 fois par an. Et pour­tant, c’est ce que nous faisons »