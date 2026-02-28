Invité à réagir à la suite de l’an­nonce du forfait de Tallon Griekspoor à quelques minutes de la finale de l’ATP 500 de Dubaï, Daniil Medvedev était partagé entre la joie d’ajouter un nouveau trophée à son palmarès (le 23e de sa carrière) et la décep­tion de ne pas avoir concré­tisé une très belle semaine d’un point de vue tennistique.

Daniil Medvedev : I cant do anything about it, I played a great tour­na­ment the 4 matches I played. Of course I wanted to play the final but it is what it is. I played an unbe­lie­vable match yesterday so I would either way take it as a final for me & Im happy to win the tour­na­ment pic.twitter.com/uRjh8jCXxV — Reem Abulleil (@ReemAbulleil) February 28, 2026

« C’est bien sûr regret­table, mais j’avais remarqué hier (vendredi) que Tallon semblait blessé. On ne sait jamais comment ces bles­sures évoluent pendant la nuit. Parfois, elles s’at­té­nuent et on peut jouer, même si l’on ressent une certaine douleur. Parfois, elles s’ag­gravent, et je suppose que c’est ce qui s’est passé. Je ne peux rien y faire, j’ai fait un excellent tournoi, les quatre matchs que j’ai disputés. Bien sûr, je voulais jouer la finale, mais c’est comme ça. J’ai joué un match incroyable hier, donc je consi­dère que c’était une finale pour moi et je suis heureux d’avoir remporté le tournoi. Bien sûr, cela me donne beau­coup de confiance. Mais le tennis est un sport très rapide, donc une semaine, vous pouvez ne pas jouer comme vous le souhaitez et la semaine suivante, vous jouez de manière incroyable. J’espère donc simple­ment apporter cette confiance acquise lors des quatre matchs que j’ai disputés à Indian Wells, c’est certain. J’ai joué de manière irréelle toute la semaine, donc j’at­ten­dais vrai­ment la finale avec impa­tience et j’es­sayais de jouer encore mieux que je ne l’avais fait. Mais c’est comme ça, et je suis vrai­ment content de la façon dont la semaine s’est déroulée dans l’ensemble. »