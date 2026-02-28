Invité à réagir à la suite de l’annonce du forfait de Tallon Griekspoor à quelques minutes de la finale de l’ATP 500 de Dubaï, Daniil Medvedev était partagé entre la joie d’ajouter un nouveau trophée à son palmarès (le 23e de sa carrière) et la déception de ne pas avoir concrétisé une très belle semaine d’un point de vue tennistique.
Daniil Medvedev : I cant do anything about it, I played a great tournament the 4 matches I played. Of course I wanted to play the final but it is what it is. I played an unbelievable match yesterday so I would either way take it as a final for me & Im happy to win the tournament pic.twitter.com/uRjh8jCXxV— Reem Abulleil (@ReemAbulleil) February 28, 2026
« C’est bien sûr regrettable, mais j’avais remarqué hier (vendredi) que Tallon semblait blessé. On ne sait jamais comment ces blessures évoluent pendant la nuit. Parfois, elles s’atténuent et on peut jouer, même si l’on ressent une certaine douleur. Parfois, elles s’aggravent, et je suppose que c’est ce qui s’est passé. Je ne peux rien y faire, j’ai fait un excellent tournoi, les quatre matchs que j’ai disputés. Bien sûr, je voulais jouer la finale, mais c’est comme ça. J’ai joué un match incroyable hier, donc je considère que c’était une finale pour moi et je suis heureux d’avoir remporté le tournoi. Bien sûr, cela me donne beaucoup de confiance. Mais le tennis est un sport très rapide, donc une semaine, vous pouvez ne pas jouer comme vous le souhaitez et la semaine suivante, vous jouez de manière incroyable. J’espère donc simplement apporter cette confiance acquise lors des quatre matchs que j’ai disputés à Indian Wells, c’est certain. J’ai joué de manière irréelle toute la semaine, donc j’attendais vraiment la finale avec impatience et j’essayais de jouer encore mieux que je ne l’avais fait. Mais c’est comme ça, et je suis vraiment content de la façon dont la semaine s’est déroulée dans l’ensemble. »
Publié le samedi 28 février 2026 à 15:47