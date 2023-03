Auteur d’une semaine fantas­tique sur l’ATP 500 de Dubaï en ne concé­dant aucun set et en s’of­frant notam­ment le numéro un mondial, Novak Djokovic, en demi‐finales, Daniil Medvedev, facile tombeur d’Andrey Rublev ce samedi en finale, pouvait être très fier de lui suite à son 3e sacre de rang (après Rotterdam et Doha).

« C’est incroyable. Le début de l’année n’a pas été parfait mais au tennis, quand on ne gagne pas de tour­nois, on doute toujours, peu importe ce qui se passe à l’en­traî­ne­ment, donc je doutais beau­coup. Maintenant ça va mieux (sourire). Je suis vrai­ment content de ces trois dernières semaines et impa­tient de passer aux prochaines », a déclaré le joueur russe lors de son inter­view sur le court.