Ce que l’on redoutait s’est finalement produit.
Touché physiquement vendredi lors de sa demi‐finale face à Andrey Rublev, qu’il était pourtant parvenu à remporter en deux sets, Tallon Griekspoor a dû déclarer forfait à quelques heures de la finale qui devait l’opposer à Daniil Medvedev.
Le Russe s’adjuge ainsi, à 30 ans, le 23e titre de sa carrière. Déjà sacré à Dubaï en 2023, il remporte un tournoi à deux reprises pour la première fois de sa carrière.
Not the way he would have wanted to win it 🙏— Tennis TV (@TennisTV) February 28, 2026
Griekspoor is forced to pull out of the 2026 #DDFTennis final, ensuring @DaniilMedwed wins his first repeated title in Dubai pic.twitter.com/GC4PIHiJD2
Un scénario assez rare dans le monde du tennis et toujours frustrant pour le public.
Publié le samedi 28 février 2026 à 14:05