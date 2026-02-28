Accueil ATP ATP - Dubaï

Medvedev titré sans jouer la finale !

Baptiste Mulatier
Ce que l’on redou­tait s’est fina­le­ment produit.

Touché physi­que­ment vendredi lors de sa demi‐finale face à Andrey Rublev, qu’il était pour­tant parvenu à remporter en deux sets, Tallon Griekspoor a dû déclarer forfait à quelques heures de la finale qui devait l’opposer à Daniil Medvedev.

Le Russe s’adjuge ainsi, à 30 ans, le 23e titre de sa carrière. Déjà sacré à Dubaï en 2023, il remporte un tournoi à deux reprises pour la première fois de sa carrière. 

Un scénario assez rare dans le monde du tennis et toujours frus­trant pour le public. 

Publié le samedi 28 février 2026 à 14:05

