Depuis Dubaï, où il a battu Stanislas Wawrinka ce mercredi pour se quali­fier en quarts de finale, Daniil Medvedev s’est montré parti­cu­liè­re­ment incisif dans ses déclarations.

Dans des propos relayés par Reuters, le vain­queur de l’US Open 2021, aujourd’hui 11e mondial, a dénoncé un calen­drier qu’il juge, comme de nombreux joueurs, bien trop chargé, avant de proposer une solu­tion radi­cale pour remé­dier au problème.

« Faites quatre tour­nois du Grand Chelem… 11 Masters. Les autres tour­nois, peut‐être les orga­niser sans points. C’est la seule façon de raccourcir le circuit. Ça n’arrivera jamais parce qu’il y a des licences, et l’ATP n’aura pas assez d’argent pour toutes les racheter. C’est du busi­ness. Avec la manière dont est struc­turé le circuit actuel­le­ment, ça ne chan­gera jamais. Tout le monde disait à Holger Rune après sa bles­sure à Stockholm : ‘Oui, mais tu n’es pas obligé de le jouer’, mais s’il veut être à Turin, il doit le faire, même si ce n’est pas un tournoi obli­ga­toire ! L’an dernier, j’ai joué sept tour­nois d’affilée. Est‐ce que j’étais obligé ? Non. J’ai mal joué au début de l’année, alors je me suis dit : peut‐être que je peux prendre 100 points ici, 200 là. S’il n’y avait pas de points, la déci­sion serait plus facile. »