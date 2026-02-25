Depuis Dubaï, où il a battu Stanislas Wawrinka ce mercredi pour se qualifier en quarts de finale, Daniil Medvedev s’est montré particulièrement incisif dans ses déclarations.
Dans des propos relayés par Reuters, le vainqueur de l’US Open 2021, aujourd’hui 11e mondial, a dénoncé un calendrier qu’il juge, comme de nombreux joueurs, bien trop chargé, avant de proposer une solution radicale pour remédier au problème.
« Faites quatre tournois du Grand Chelem… 11 Masters. Les autres tournois, peut‐être les organiser sans points. C’est la seule façon de raccourcir le circuit. Ça n’arrivera jamais parce qu’il y a des licences, et l’ATP n’aura pas assez d’argent pour toutes les racheter. C’est du business. Avec la manière dont est structuré le circuit actuellement, ça ne changera jamais. Tout le monde disait à Holger Rune après sa blessure à Stockholm : ‘Oui, mais tu n’es pas obligé de le jouer’, mais s’il veut être à Turin, il doit le faire, même si ce n’est pas un tournoi obligatoire ! L’an dernier, j’ai joué sept tournois d’affilée. Est‐ce que j’étais obligé ? Non. J’ai mal joué au début de l’année, alors je me suis dit : peut‐être que je peux prendre 100 points ici, 200 là. S’il n’y avait pas de points, la décision serait plus facile. »
Publié le mercredi 25 février 2026 à 17:51