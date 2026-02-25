Accueil ATP ATP - Dubaï

Medvedev très impa­tient d’af­fronter Wawrinka : « C’est tout simple­ment génial de jouer contre une légende comme lui »

Par
Jean Muller
-
91
Rolex Paris Masters 2025 -

Daniil est facé­tieux et il connait aussi très bien l’his­toire de son sport. 

Ce mercredi, il sera opposé à Stan Wawrinka et même s’il ne s’agit que d’un 2ème tour d’un ATP500, le Russe est enthou­siaste à l’idée de jouer pour la 6ème fois contre le Suisse. Daniil mène 3 à 2 et il sera forcé­ment le favori de son duel. 

Seule petite inconnue, on ne sait pas si cette fois Roger Federer sera dans les tribunes pour encou­rage son compa­triote comme cela a été le cas au premier tour. En confé­rence de presse, Daniil a donc évoquer son adver­saire avec beau­coup de respect.

« Nous avons beau­coup joué ensemble. Il est toujours diffi­cile à affronter. C’est sa dernière année sur le circuit, donc je suis ravi de pouvoir jouer à nouveau contre lui. C’est un gars vrai­ment sympa, et ce sera un match inté­res­sant. Pour moi, non, car il s’agit d’un match crucial. C’est tout simple­ment génial de jouer contre une légende comme lui cette année. Il semble jouer encore mieux qu’il y a un an ou deux. C’est son dernier effort, pour ainsi dire, alors je sais qu’il donnera tout et se battra jusqu’au bout. Ce sera vrai­ment intéressant »

Publié le mercredi 25 février 2026 à 08:10

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.