Daniil est facétieux et il connait aussi très bien l’histoire de son sport.
Ce mercredi, il sera opposé à Stan Wawrinka et même s’il ne s’agit que d’un 2ème tour d’un ATP500, le Russe est enthousiaste à l’idée de jouer pour la 6ème fois contre le Suisse. Daniil mène 3 à 2 et il sera forcément le favori de son duel.
Seule petite inconnue, on ne sait pas si cette fois Roger Federer sera dans les tribunes pour encourage son compatriote comme cela a été le cas au premier tour. En conférence de presse, Daniil a donc évoquer son adversaire avec beaucoup de respect.
« Nous avons beaucoup joué ensemble. Il est toujours difficile à affronter. C’est sa dernière année sur le circuit, donc je suis ravi de pouvoir jouer à nouveau contre lui. C’est un gars vraiment sympa, et ce sera un match intéressant. Pour moi, non, car il s’agit d’un match crucial. C’est tout simplement génial de jouer contre une légende comme lui cette année. Il semble jouer encore mieux qu’il y a un an ou deux. C’est son dernier effort, pour ainsi dire, alors je sais qu’il donnera tout et se battra jusqu’au bout. Ce sera vraiment intéressant »
Publié le mercredi 25 février 2026 à 08:10