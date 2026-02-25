Daniil est facé­tieux et il connait aussi très bien l’his­toire de son sport.

Ce mercredi, il sera opposé à Stan Wawrinka et même s’il ne s’agit que d’un 2ème tour d’un ATP500, le Russe est enthou­siaste à l’idée de jouer pour la 6ème fois contre le Suisse. Daniil mène 3 à 2 et il sera forcé­ment le favori de son duel.

Seule petite inconnue, on ne sait pas si cette fois Roger Federer sera dans les tribunes pour encou­rage son compa­triote comme cela a été le cas au premier tour. En confé­rence de presse, Daniil a donc évoquer son adver­saire avec beau­coup de respect.

« Nous avons beau­coup joué ensemble. Il est toujours diffi­cile à affronter. C’est sa dernière année sur le circuit, donc je suis ravi de pouvoir jouer à nouveau contre lui. C’est un gars vrai­ment sympa, et ce sera un match inté­res­sant. Pour moi, non, car il s’agit d’un match crucial. C’est tout simple­ment génial de jouer contre une légende comme lui cette année. Il semble jouer encore mieux qu’il y a un an ou deux. C’est son dernier effort, pour ainsi dire, alors je sais qu’il donnera tout et se battra jusqu’au bout. Ce sera vrai­ment intéressant »