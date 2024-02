Daniil Medvedev a vécu un drôle de match ce jeudi en quarts de finale de l’ATP 500 de Dubaï.

Opposé à l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (24e), le Russe, après avoir sauvé trois balles de break d’af­filée lors du cinquième jeu du premier set, a ensuite enchaîné huit jeux de rang, bien aidé par la soudaine faiblesse de son adversaire.

Interrogé sur le court après cette victoire (6−2, 6–3, en 1h20), le 4e joueur mondial a admis que le jeu de Fokina pouvait parfois se déliter.

« Alejandro peut très bien jouer mais parfois, pendant les matchs, il a des passages à vide, et ensuite il s’amé­liore. Je savais que quel que soit le score, je devais me battre jusqu’au bout. Le deuxième set est devenu tendu à un moment donné, mais j’étais dans le match, j’ai gagné quelques jeux supplé­men­taires, et c’était suffi­sant. J’étais plus calme que lors du match précé­dent, je me sentais mieux. Je ne sais pas ce qui s’est passé hier. Certaines personnes autour de moi avaient un petit virus – peut‐être que cela a eu un impact. Je ne suis pas encore au meilleur de ma forme, mais je m’améliore », a déclaré celui qui affron­tera Ugo Humbert ou Hubert Hurkacz pour une place en finale.