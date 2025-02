Mira Andreeva est une surdouée sur et en dehors du court. Lors de ses confé­rences de presse, elle a toujours le mot juste pour susciter l’en­thou­siasme. Après son titre à Dubaï, elle a encore une fois trouvé le bon angle au sujet de l’alcool.

« Je rêve depuis long­temps d’avoir une confé­rence de presse en tant que cham­pionne. C’est enfin arrivé ! Je vois toujours les gagnantes boire du cham­pagne. Personnellement, je n’ai pas encore 18 ans donc je n’aurai pas ce privi­lège. Quand je fêterai mes 18 ans en avril et que je gagnerai un tournoi, alors vous pourrez me voir avec une coupe de cham­pagne à la confé­rence de presse. En atten­dant, je devrai fêter ça avec du Cola Zero »