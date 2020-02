Gaël Monfils poursuit sa série d’invincibilité en signant une 12e victoire de rang (24 sets remportés consécutivement). Opposé à son compatriote Richard Gasquet, le Parisien a dominé les débats de bout en bout, à l’exception d’une balle de break concédée à 6-3, 5-1 que le Biterrois a converti. Mais sur sa lancée de ses titres à Montpellier et Rotterdam, la Monf a le dernier mot pour l’emporter 6-3, 6-3 en 1h13 de jeu. Solide et appliqué (25 coups gagnants pour seulement 13 fautes directes), le numéro 1 français a aussi pu compter sur son service avec 65 % de premières pour 77 % de réussite sur ses premières.

Comme en 2019, Gaël Monfils disputera les demi-finales de l’ATP 500 de Dubai et il se frottera au patron incontesté du tennis mondial : Novak Djokovic. Le protégé de Liam Smith ne devra pas se contenter d’attendre en fond de court tant le Serbe est impressionnant (invaincu en 2020 en 16 matchs). Il devra surtout réaliser un exploit puisqu’il n’a jamais battu le Djoker en 16 confrontations.

