Coup dur pour l’ATP 500 de Dubaï. A seule­ment quelques jours de son début offi­ciel (ce dimanche), le tournoi émirati a perdu trois de ses plus impor­tantes têtes d’af­fiche. Cela avait beau être probable avec leurs derniers forfaits récents sur le circuit, ils l’ont désor­mais rendu offi­ciel : Matteo Berrettini (10e), Gaël Monfils (12e) et Nick Kyrgios (49e) ne seront pas de la partie à Dubaï. Le tournoi conserve tout de même (pour l’ins­tant) ses trois premières tête de série, à savoir Dominic Thiem (4e), Roger Federer (6e), et Andrey Rublev (8e), actuel­le­ment invin­cible sur cette caté­gorie de compé­ti­tion.

Dubai update :

OUT : Berrettini

IN : Davidovich Fokina

Next : Fucsovics — Entry List Updates (@EntryLists) March 10, 2021