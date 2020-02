Très bel entretien réalisé par Sophie Dorgan dans L’Équipe avec Gaël Monfils. La « Monf » se livre comme rarement en mettant les points sur les I sans avoir peur des réactions futures de certains spécialistes, fans, et amoureux de la petite balle jaune. On a un choisi un extrait symbolique où le Parisien explique que lui colle souvent une image alors même que l’on ne connaît pas la vérité, que l’on se focalise trop sur le passé : « Je veux lutter contre le passé. On s’en fout du passé. J’ai 33 ans et on me parle encore des trucs d’il y a dix ans. Je ne suis pas la même personne, je ne réfléchis pas pareil, j’ai envie de faire d’autres choses. Quand tu fais une nouvelle saison, tu as un nouvel objectif et tu ne réfléchis pas comme l’année précédente. Tu peux te servir du passé mais je trouve qu’on garde trop longtemps une étiquette dans le tennis. On me parle de la demie de 2016 face à Djokovic, c’était il y a quatre ans. C’est comme si on restait coincé sur un truc. Bientôt, on va me dire que je faisais pipi au lit. »