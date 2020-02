Gaël Monfils continue sur sa lancée en signant une 12e victoire de rang grâce à un succès 6-3, 6-3 aux dépens de Richard Gasquet. Qualifié pour les demi-finales, le Parisien va s’attaquer à ce qui se fait de mieux : Novak Djokovic. Problème, le numéro 1 français n’a jamais battu le Serbe en 16 confrontations. Alors en conférence de presse, il a été interrogé sur la tactique qu’il souhaite mettre en place et il a le mérite d’être sincère (propos relayés par l’ATP) : « Je n’ai aucune idée de la tactique, j’ai joué contre lui à 16 reprises et je n’ai jamais gagné, donc cela veut dire que ce n’était pas la bonne (sourire). J’espère que la 17e sera la bonne. Nous allons élaborer une tactique mais je ne sais pas exactement ce que ce sera. Il est un numéro 1 mondial, il n’a pas perdu un match cette année, autant dire qu’il est en grande forme. Je vais juste mettre en place un nouveau plan avec le coach et voir comment ça fonctionne.«

Alors la Monf fera-t-il comme Vitas Gerulatis qui avait déclaré une phrase devenue légendaire avant de retrouver Jimmy Connors : « Que ce soit une leçon pour vous tous : personne ne bat Vitas Gerulatis 17 fois de suite. »