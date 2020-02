Deuxième passage que nous avons sélectionné de l’entretien de Gaël Monfils dans L’Équipe ce matin interrogé par Sophie Dorgan. La « Monf » s’exprime sur la notion de talent : « Les gens disent que j’ai du talent, machin-truc, mais j’ai envie de leur demander : c’est quoi, mon talent ? J’ai laissé parler pendant quinze ans (sourires) mais je voudrais dire à ces gens qu’ils ont juste vu un potentiel physique. Je joue au tennis, je ne suis pas là pour faire des sprints. A ceux qui disent : il a du talent, il pourrait faire ci ou ça, il ne s’entraîne pas, attendez ! Il est où le talent de mon revers ? (…) Je cherche d’autres choses. Ce n’est pas du talent, c’est du travail. Les gens pensent que je me lève, je cours vite. Ça me fait rire. Chacun a son talent, mais on bosse énormément. »