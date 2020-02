Sur la lancée de ses titres obtenus à Montpellier puis à Rotterdam, Gaël Monfils a signé sa onzième victoire de rang grâce à un succès 6-1, 6-2 face à Yasutaka Uchiyama (99e) en seulement 1h06 de jeu. Concentré et appliqué tout au long de la rencontre (12 coups gagnants pour seulement 11 fautes directes, 70 % de premières), le Parisien n’a jamais été inquiété par le Japonais, à l’exception d’un debreak concédé lors de l’entame de match. Une simple alerte car le numéro 1 français a aussitôt repris l’ascendant.

Demi-finaliste la saison dernière, le Monf se hisse ainsi en quarts de finale où il retrouvera son compatriote et ami Richard Gasquet pour la dix-huitième fois de sa carrière. Gaël Monfils s’est imposé à dix reprises, dont les deux derniers duels. Mais le Biterrois revient juste à la compétition et la dynamique semble bien différente entre les deux hommes.

