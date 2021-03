Après de longs mois très diffi­ciles, l’an­cien numéro 4 mondial Kei Nishikori retrouve ces dernières semaines un niveau hono­rable. Vainqueur de Felix Auger Auger‐Aliassime et Alex De Minaur à Rotterdam début mars, il confirme sa belle forme actuel­le­ment à Dubaï malgré sa défaite à Marseille contre Pierre‐Hugues Herbert. Aux Émirats, il s’ap­prête à affronter Aljaz Bedene en huitièmes après s’être offert Reilly Opelka et David Goffin. Le Japonais ne cache pas ses ambitions…

« J’ai subi une opéra­tion au coude, j’ai eu de graves problèmes d’épaule et d’autres maux qui ont entravé mes perfor­mances ces dernières années. Je dois être très disci­pliné et travailler dur pour revenir là où je veux toujours être. Tous mes rivaux jouent très bien, mais mon grand objectif est de retrouver le top 10 et pour­quoi pas le top 5 », a assumé Kei Nishikori.