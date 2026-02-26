Opposé à Jack Draper, le numéro 1 tricolore a livré un très gros match confirmant qu’il aime affronter des gros joueurs même si Jack est de retour d’une grosse blessure et qu’il a été loin des courts depuis un bout de temps.
Ça va plutôt pas mal 😘— Arthur Rinderknech (@arthurrinder) February 25, 2026
Focus 1⁄4 🔥🔥 @DDFTennis #ToutDonner #DDFTennis
🎥: @tennistv | @ATPTour pic.twitter.com/the58bNruH
Agressif, motivé, précis et concentré le Tricolore n’a rien lâché.
Arthur confirme qu’il est vraiment meilleur quand il chasse plutôt que l’inverse. C’est ce rôle d’outsider qui l’oblige à avoir plus d’audace et de créativité.
Ce succès lui permet donc de se qualifier pour les 1⁄4 de finale où il va affronter Andrey Rublev qui a sorti Humbert en trois manches : (6−4, 6–7, 6–3). Andrey mène 3 à 0 face à notre tricolore mais à chaque fois Arthur a vendu chèrement sa peau.
Publié le jeudi 26 février 2026 à 10:05