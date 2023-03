Si la céré­monie de remise des prix à Dubaï a été parti­cu­liè­re­ment animée en raison du tacle de Daniil Medvedev adressé à Stefanos Tsitsipas, c’est en grande partie « à cause » d’Andey Rublev.

Car avant que Daniil ne prenne le micro pour défendre son compa­triote et tacler soigneu­se­ment le joueur grec, Rublev avait en effet eu des mots très forts pour celui qu’il connaît depuis l’en­fance. Logique donc que Medvedev lui rendre la pareille.

« Daniil m’a détruit ce soir ! Seulement quatre jeux pour moi… Je ne sais pas comment il fait pour remporter trois titres de suite. C’est ma première finale de la saison et je suis complè­te­ment détruit. Je n’ai jamais dit ça à Daniil en face à face, mais j’ai un immense respect pour lui. C’est un vrai cham­pion et une vraie inspi­ra­tion pour les joueurs. Car évidem­ment on se connaît depuis qu’on est gamin mais à l’époque Daniil n’avait pas beau­coup d’aide finan­cière et je ne l’ai jamais entendu se plaindre ou dire qu’il n’avait pas de chance ou dire qu’il n’avait pas l’aide finan­cière d’autres joueurs. Il travaillait juste dur et a prouvé qu’il était un vrai champion. »

Un magni­fique hommage de la part du 6e joueur mondial.