Alors qu’il a boité et demandé un temps mort médical à 6–5 en sa faveur (sans break) dans le premier set, Tallon Griekspoor s’est imposé en deux manches face à Andrey Rublev en demi‐finales de l’ATP 500 de Dubaï : 7–5, 7–6(6), en 1h41 de jeu.

« Si Rublev avait remporté la première manche, je ne sais pas si j’aurais continué », a même confié le Néerlandais après avoir sauvé deux de set dans le tie‐break.

De quoi nourrir des regrets pour Rublev. « J’étais assez calme lors du temps mort médical parce que lors du jeu précé­dent, j’avais eu beau­coup d’oc­ca­sions, j’avais eu 3 balles de break que je n’avais pas pu convertir, et je me disais : OK, je sens que je m’amé­liore, je me rapproche, donc je dois juste conti­nuer. Bien sûr, ce n’était pas facile, car j’avais eu beau­coup d’oc­ca­sions et je n’avais pas su les saisir. Je pense que Tallon ne se sentait pas bien, mais il a fait de son mieux. Il a commencé à tenter des coups et tous ont été couronnés de succès. Je ne sais pas s’il pourra jouer la finale, mais aujourd’hui (vendredi), c’était son jour », a déclaré le Russe.

La ques­tion est évidem­ment de savoir si le Néerlandais pourra tenir sa place pour sa sixième finale sur le circuit, prévue samedi face à Daniil Medvedev. Il vise­rait à 29 ans un 4e titre en carrière.