Alors qu’il a boité et demandé un temps mort médical à 6–5 en sa faveur (sans break) dans le premier set, Tallon Griekspoor s’est imposé en deux manches face à Andrey Rublev en demi‐finales de l’ATP 500 de Dubaï : 7–5, 7–6(6), en 1h41 de jeu.
« Si Rublev avait remporté la première manche, je ne sais pas si j’aurais continué », a même confié le Néerlandais après avoir sauvé deux de set dans le tie‐break.
De quoi nourrir des regrets pour Rublev. « J’étais assez calme lors du temps mort médical parce que lors du jeu précédent, j’avais eu beaucoup d’occasions, j’avais eu 3 balles de break que je n’avais pas pu convertir, et je me disais : OK, je sens que je m’améliore, je me rapproche, donc je dois juste continuer. Bien sûr, ce n’était pas facile, car j’avais eu beaucoup d’occasions et je n’avais pas su les saisir. Je pense que Tallon ne se sentait pas bien, mais il a fait de son mieux. Il a commencé à tenter des coups et tous ont été couronnés de succès. Je ne sais pas s’il pourra jouer la finale, mais aujourd’hui (vendredi), c’était son jour », a déclaré le Russe.
Rublev : Of course not easy cuz I had so many opportunities & I wasn’t able to use them. Tallon I guess was not feeling well but out of it he did as best he could. He started to go for the shots & all of them went thru. I dunno if he will be able to play tmrw but today was his day— Reem Abulleil (@ReemAbulleil) February 27, 2026
La question est évidemment de savoir si le Néerlandais pourra tenir sa place pour sa sixième finale sur le circuit, prévue samedi face à Daniil Medvedev. Il viserait à 29 ans un 4e titre en carrière.
Publié le samedi 28 février 2026 à 09:28