Alors qu’il n’avait toujours pas remporté le moindre set face à Alexander Zverev après cinq confron­ta­tions sur le circuit prin­cipal, Andrey Rublev a enfin vaincu le signe indien, ce vendredi en demi‐finales de l’ATP 500 de Dubaï.

Et le Russe ne s’est pas seule­ment contenté de glaner sa manche, il s’est égale­ment imposé pour la toute première fois face au joueur alle­mand après 1h55 d’un duel plutôt équi­libré : 6–3, 7–6(9).

Rublev fait tomber Zverev et file en finale à Dubaï ! Le Russe s’im­pose en deux sets (6−3, 7–6) et bat l’Allemand pour la première fois #HomeOfTennis pic.twitter.com/AP7IP7LVza — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 3, 2023

Nerveux depuis son arrivée aux Émirats, Andrey, concentré et appliqué sur son jeu, s’est cette fois montré globa­le­ment calme malgré quelques remous avec l’ar­bitre prin­ci­pale. Et même s’il aura eu besoin de six balles de match pour enfin conclure face à un Zverev encore légè­re­ment en rodage suite sa grave bles­sure à la cheville en juin dernier, le prin­cipal est acquis pour le 6e joueur mondial.

Tenant du titre, Andrey Rublev aura donc l’oc­ca­sion de défendre celui‐ci même si la tâche s’an­nonce complexe face au vain­queur du choc tant attendu entre Novak Djokovic et Daniil Medvedev.