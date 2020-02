Lors du média day de Dubaï, Andrei Rublev a répondu avec humour sur les questions posées sur son jeu un peu atypique : « Il ne faut pas croire que mon seul plaisir est de taper très fort dans la balle. Je dirai que c’est la seule arme que je possède aujourd’hui pour battre les meilleurs. Après, je dois vous avouer que je travaille à l’entrainement pour parvenir à avoir des plans B et C car je sais que cela ne sera pas suffisant pour rester au plus haut-niveau tout le temps. En ce moment je vis une superbe période et l’objectif est surtout de ne pas dégringoler car je connais les efforts qu’il faut faire pour revenir parmi les meilleurs »