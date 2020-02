Les quarts de finale de Dubai débutent par une surprise puisque Dan Evans (37e) a dompté Andrey Rublev (14e) en deux sets, 6-2, 7-6(9) et 2h12 de jeu. Une rencontre où le Britannique a dominé tactiquement le Russe en variant et en venant régulièrement au filet et c’est comme ça qu’il est parvenu à conclure sur sa troisième balle de match. Il se qualifie ainsi pour sa première demi-finale sur le circuit depuis Delray Beach en 2019. Il y affrontera Stefanos Tsitsipas ou Jan-Lennard Struff.

Stunning tennis from 🇬🇧 Dan Evans ! The Brit beats his fifth top-20 player in 2020, defeating Rublev 6-2 7-6 in Dubai ! 🎥 : @TennisTV | @DDFTennis pic.twitter.com/j2aYrDun6E — ATP Tour (@atptour) February 27, 2020