Jannik Sinner a réalisé une nouvelle belle perfor­mance en élimi­nant le redou­table Roberto Bautista Agut 6–4, 3–6, 7–5. Qualifié pour les quarts de finale à Dubaï, le jeune italien a savouré cette victoire qu’il consi­dère comme extrê­me­ment impor­tante dans sa progression.

« Bautista Agut est un joueur incroyable, très, très solide. J’ai appris à le connaître un peu lorsque nous avons joué une exhi­bi­tion à Berlin. Lui et son entraî­neur sont tous les deux très gentils. C’était diffi­cile de trouver le bon équi­libre sur le court : ne pas me préci­piter, ne pas jouer trop lente­ment. Je pense que c’était la clé aujourd’hui. Honnêtement, je recherche ce genre de matches, des matches diffi­ciles. C’est ce genre de matchs dont j’ai besoin pour pe connaître un peu mieux match après match et essayer de m’amé­liorer. C’est mon objectif prin­cipal »

Sinner affron­tera Aslan Karatsev pour une place en demi‐finale.