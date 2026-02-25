Tombeur de l’invité libanais Benjamin Hassan (289e mondial) au premier tour de l’ATP 500 de Dubaï, Stanislas Wawrinka n’a pas pu inquiéter Daniil Medvedev en huitièmes de finale ce mercredi : 6–2, 6–3, en 1h15 de jeu.
Le Suisse, qui dispute sa dernière année sur le circuit, a eu le droit à une nouvelle cérémonie en son honneur à la fin du match.
« Je voudrais remercier le tournoi. J’ai joué ici pour la première fois il y a quinze ans. C’était super pour moi d’avoir l’opportunité de jouer ici une dernière fois. C’est ma dernière année. J’ai toujours eu un soutien incroyable. À 41 ans, c’est l’heure (de me retirer). J’espère que je croiserais certains d’entre vous pour la suite de la saison », a déclaré le triple lauréat en Grand Chelem.
Stan The Man va désormais s’envoler aux Etats‐Unis pour participer une dernière fois aux Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami.
Publié le mercredi 25 février 2026 à 13:03