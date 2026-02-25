Tombeur de l’in­vité liba­nais Benjamin Hassan (289e mondial) au premier tour de l’ATP 500 de Dubaï, Stanislas Wawrinka n’a pas pu inquiéter Daniil Medvedev en huitièmes de finale ce mercredi : 6–2, 6–3, en 1h15 de jeu.

Medvedev Prevails 🙌



He puts on an impres­sive perfor­mance to defeat Wawrinka 6–2 6–3#DDFTennis

Le Suisse, qui dispute sa dernière année sur le circuit, a eu le droit à une nouvelle céré­monie en son honneur à la fin du match.

« Je voudrais remer­cier le tournoi. J’ai joué ici pour la première fois il y a quinze ans. C’était super pour moi d’avoir l’op­por­tu­nité de jouer ici une dernière fois. C’est ma dernière année. J’ai toujours eu un soutien incroyable. À 41 ans, c’est l’heure (de me retirer). J’espère que je croi­se­rais certains d’entre vous pour la suite de la saison », a déclaré le triple lauréat en Grand Chelem.

Stan The Man va désor­mais s’en­voler aux Etats‐Unis pour parti­ciper une dernière fois aux Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami.