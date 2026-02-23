À bientôt 41 ans (le 28 mars prochain), Stan Wawrinka continue de repousser ses limites.

Détenteur d’une wild card sur l’ATP 500 de Dubaï et opposé ce lundi à un autre invité, le Libanais Benjamin Hassan (289e), le Suisse, qui s’est imposé 7–5, 6–1, en 1h15 de jeu, est devenu à cette occa­sion le joueur avec le plus de victoires (10) après 40 ans, depuis la créa­tion de l’ATP Tour en 1990.

Un nouveau succès et record atteints sous les yeux de son compa­triote et ami, Roger Federer, présent cette semaine aux Emirats arabes unies et dans les tribunes.

Wawrinka wins in front of @rogerfederer 🥰🇨🇭



Stan moves into the second round in Dubai with a poten­tial matchup with Medvedev upco­ming

Et Roger a visi­ble­ment apprécié la pres­ta­tion de Stan The Man, qui sera opposé à Daniil Medvedev ou Juncheng Shang au prochain tour.

