À bientôt 41 ans (le 28 mars prochain), Stan Wawrinka continue de repousser ses limites.
Détenteur d’une wild card sur l’ATP 500 de Dubaï et opposé ce lundi à un autre invité, le Libanais Benjamin Hassan (289e), le Suisse, qui s’est imposé 7–5, 6–1, en 1h15 de jeu, est devenu à cette occasion le joueur avec le plus de victoires (10) après 40 ans, depuis la création de l’ATP Tour en 1990.
Un nouveau succès et record atteints sous les yeux de son compatriote et ami, Roger Federer, présent cette semaine aux Emirats arabes unies et dans les tribunes.
Wawrinka wins in front of @rogerfederer
Stan moves into the second round in Dubai with a potential matchup with Medvedev upcoming
Et Roger a visiblement apprécié la prestation de Stan The Man, qui sera opposé à Daniil Medvedev ou Juncheng Shang au prochain tour.
Publié le lundi 23 février 2026 à 17:17