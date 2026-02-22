Après une saison 2025 plus que compliquée au cours de laquelle il a chuté au‐delà de la 30e place mondiale, lui qui était habitué au Top 10 depuis 2018, Stefanos Tsitsipas va jouer très gros cette semaine, sur l’ATP 500 de Dubaï.
Tenant du titre aux Émirats arabes unis, où il avait connu sa seule véritable éclaircie de l’année, le Grec, qui sera opposé à Ugo Humbert au premier tour, pourrait connaître une grosse chute au classement en cas de défaite d’entrée face au Français. Et même s’il venait à s’imposer, il pourrait retrouver Andrey Rublev au tour suivant, contre lequel il vient juste de s’incliner en quarts de finale à Doha.
Actuel 33e joueur mondial et auteur d’une victoire référence face à Daniil Medvedev il y a quelques jours, en plus de celle contre Taylor Fritz lors de la United Cup début janvier, le double finaliste en Grand Chelem va devoir sortir le grand jeu s’il ne veut pas quitter le Top 50 dans les prochaines semaines. Ce qui serait, dans son cas, compte tenu de son statut et de son talent, une petite descente aux enfers.
Publié le dimanche 22 février 2026 à 15:45