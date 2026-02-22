Après une saison 2025 plus que compli­quée au cours de laquelle il a chuté au‐delà de la 30e place mondiale, lui qui était habitué au Top 10 depuis 2018, Stefanos Tsitsipas va jouer très gros cette semaine, sur l’ATP 500 de Dubaï.

Tenant du titre aux Émirats arabes unis, où il avait connu sa seule véri­table éclaircie de l’année, le Grec, qui sera opposé à Ugo Humbert au premier tour, pour­rait connaître une grosse chute au clas­se­ment en cas de défaite d’en­trée face au Français. Et même s’il venait à s’im­poser, il pour­rait retrouver Andrey Rublev au tour suivant, contre lequel il vient juste de s’in­cliner en quarts de finale à Doha.

Actuel 33e joueur mondial et auteur d’une victoire réfé­rence face à Daniil Medvedev il y a quelques jours, en plus de celle contre Taylor Fritz lors de la United Cup début janvier, le double fina­liste en Grand Chelem va devoir sortir le grand jeu s’il ne veut pas quitter le Top 50 dans les prochaines semaines. Ce qui serait, dans son cas, compte tenu de son statut et de son talent, une petite descente aux enfers.