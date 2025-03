Titré pour la 12e fois de sa carrière et la première en ATP 500, ce samedi à Dubaï, après une victoire face à Félix Auger‐Aliassime, Stefanos Tsitsipas, beau­coup critiqué ces derniers mois, a enfin trouvé le déclic dans son jeu. Tant mieux pour lui et le tennis.

« Je me suis battu pour ça depuis long­temps, il y a eu un déclic dans mon jeu. Je suis très content dont les choses progressent, le fait d’avoir remporté des matches qui pouvaient ne pas sembler à ma portée, surtout ces derniers jours. Il y a eu de grosses batailles sur le court, c’est un gros soula­ge­ment de pouvoir tenir enfin ce trophée sur ma troi­sième tenta­tive, c’est quelque chose qui va rester en mémoire. Aujourd’hui, c’était un combat pur, j’ai essayé de faire de mon mieux pour éviter une nouvelle défaite en finale, je savais à quel point Félix était dange­reux, je suis fier d’avoir réussi à gérer la pres­sion et d’être bon dans les moments cruciaux. Ce sont les choses pour lesquelles on se bat, c’est un des meilleurs senti­ments qu’on peut éprouver comme joueur de tennis, ça donne un sens à tous ces sacri­fices, je suis content d’être dans la posi­tion du vainqueur. »