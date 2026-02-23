AccueilATPATP - DubaïStefanos Tsitsipas se rassure avant de jouer très gros cette semaine :...
ATP - Dubaï

Stefanos Tsitsipas se rassure avant de jouer très gros cette semaine : « Je sens que je rede­viens moi‐même »

Jean Muller
Par Jean Muller

Il a beau se rassurer, le joueur grec est aujourd’hui 42ème au clas­se­ment ATP en live après la perte des 500 points lié à son titre à Dubaï en 2025. Forcément il veut donc se rassurer lui même mais aussi se fans et les médias qui le suivent encore de près.

« La santé est la chose la plus impor­tante pour moi dans la vie et depuis quelques semaines, je sens que je rede­viens moi‐même. Je peux jouer des matchs jours après jours, je n’ai aucune gêne dans le dos, c’est fantas­tique car je peux me concen­trer sur le jeu, sans rien pour distraire mes pensées ni me condi­tionner. Quand j’ai perdu à Doha, j’ai évidem­ment ressenti de la colère pour la défaite, mais j’ai tout de suite réalisé à quel point c’était merveilleux d’avoir joué trois matchs sans aucune limite »

Stefanos tente donc de ne pas se mettre la pres­sion pour­tant il l’aura forcé­ment d’au­tant que le tirage au sort ne l’a pas épargne. Il va affronter Ugo Humbert au premier tour. Un duel qui dans le temps aurait été une demi ou un quart de Masters1000. 

Publié le lundi 23 février 2026 à 11:54

