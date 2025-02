À l’issue de sa victoire au premier tour à Dubaï, Stefanos Tsitsipas a été inter­rogé sur son chan­ge­ment de raquette plus que mysté­rieux. Sans révéler le modèle de sa nouvelle raquette, le Grec a expliqué que ces chan­ge­ments étaient nécessaires.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μιλάει για τη νέα ρακέτα που δοκιμάζει τελευταία κ για τους λόγους για τους οποίους έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία #Tsitsipas #newra­cket #Dubai pic.twitter.com/3bGmnjkqg4 — Tennis24 (@tennis24gr) February 24, 2025

« Il y a eu des chan­ge­ments sur le circuit ATP… les balles et les courts sont devenus de plus en plus lents, et j’es­saie de m’y adapter… L’une des raisons pour lesquelles je ne m’amu­sais pas beau­coup était la lenteur des conditions. »