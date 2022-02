Encore un peu plus d’une semaine à patienter avant le grand retour de Novak Djokovic.

Le direc­teur de l’ATP 500 de Dubaï, Salah Tahlak, a confirmé la présence du serbe, à partir du 21 février prochain. Les condi­tions d’en­trée au sein de l’Emirat vont lui permettre d’ac­cueillir le meilleur joueur du monde, titré 5 fois dans son tournoi, à sa plus grande joie.

« Je pense que c’est génial qu’il soit de retour. Je sais que le monde entier a été contre lui, mais au bout du compte, il est numéro un mondial et c’est un ancien cham­pion à Dubaï (…) Nous n’avons aucune inquié­tude sur sur son statut car la chose la plus impor­tante pour nous est de respecter la poli­tique et les proto­coles du gouver­ne­ment. Le gouver­ne­ment ici n’exige pas que quel­qu’un soit vacciné pour entrer dans le pays. Tant qu’il subit des tests PCR et que ces tests sont néga­tifs, il peut entrer », a assuré Salah Tahlak dans des propos rapportés par The National News.