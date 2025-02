À 28 ans, Tallon Griekspoor vient sans aucun doute de décro­cher l’un des plus beaux succès de sa carrière.

Opposé ce jeudi à Daniil Medvedev en quarts de finale de l’ATP 500 de Dubaï, le joueur néer­lan­dais, au bord du gouffre dans le deuxième set où il a sauvé quatre balles de match, s’est fina­le­ment imposé après 2h40 d’un duel plein de suspense et de rebon­dis­se­ments : 2–6, 7–6(7), 7–5.

Au‐delà du scénario de la rencontre et d’une quali­fi­ca­tion dans le dernier carré, c’est surtout le nom et le pedi­gree de son adver­saire qui rend cette victoire très spéciale pour l’ac­tuel 47e mondial, qui s’est exprimé sur le court.

« J’aimerais bien fêter cela, mais il y a un autre match qui m’at­tend demain. Je suis très content de cette victoire. J’ai dû me battre pour sauver quelques balles de match dans le deuxième set. Daniil est un joueur et un compé­ti­teur incroyable. Il est au sommet du clas­se­ment depuis tant d’an­nées. Je suis très content de cette victoire. Parfois, il faut un peu de chance. J’ai eu l’im­pres­sion d’avoir ça aujourd’hui (jeudi). Je suis super content de la victoire. Je vais essayer de récu­pérer et de me préparer pour demain. »