Avec les absences de Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Daniil Medvedev ou encore celles d’Alexander Zverev et de Stefanos Tsitsipas, qui ont préféré les plages d’Acapulco, le plateau de l’ATP 500 de Dubaï est assez ouvert. Si Dominic Thiem, tête de série numéro 1 et Andrey Rublev, numéro 2, feront figure de favoris, le reste du tableau demeure très homo­gène. Fait raris­sime pour tournoi ATP 500, pas moins de 18 joueurs disposent d’un « Bye », entre les 16 têtes de séries, Nikoloz Basilashvili, titré à Doha et Matthew Ebden, demi‐finaliste à Marseille.

À noter la présence de trois joueurs fran­çais avec Jo‐Wilfried Tsonga, toujours en quête de rythme et opposé au Tunisien Malek Jaziri, et Jérémy Chardy et Richard Gasquet qui vont affronter les terriens Albert Ramos et Marco Cecchinato au premier tour.

Pour consulter l’in­té­gra­lité du tableau, rendez‐vous ICI.

Et pour suivre tous les matchs en direct sur notre site, cliquez sur ce lien.