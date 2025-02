Alors qu’il vient tout juste d’en­tamer sa 20e saison sur le circuit profes­sionnel, Marin Cilic, désor­mais âgé de 36 ans, vient de signer l’une de ses plus belles victoires depuis son retour de bles­sure, début 2024.

Opposé ce mardi à la tête de série numéro 2 et 8e mondial, Alex De Minaur, au premier tour de l’ATP 500 de Dubaï, le Croate a su alterner entre la patience et l’agres­si­vité pour s’im­poser après 2h15 d’un beau duel : 6–2, 3–6, 6–3.

Interrogé sur le court après la rencontre, le lauréat de l’US Open 2014 a livré son ressenti.

« C’était un bon début pour moi. J’ai gagné les trois premiers jeux, je me suis fami­lia­risé avec le court et les condi­tions. Il y avait un peu de rafales, mais je sentais très bien la balle. Je sais à quel point Alex est dange­reux… C’est un coureur incroyable sur le court, il récu­père des balles que personne ne récu­père. Je devais rester à la fois patient et agressif. Je suis très heureux d’avoir pu garder ce niveau élevé tout au long du match. Je n’ai pas eu beau­coup d’oc­ca­sions de m’ins­taller cette saison. La semaine dernière, j’ai joué Carlos à Doha et Alex ici. Ce sont deux joueurs du Top 10 qui jouent très bien. C’est un grand effort de ma part, un bon signe que je joue vrai­ment bien. Pour moi, c’est une ques­tion de matchs pour retrouver la forme. J’espère pouvoir conti­nuer sur cette lancée. »