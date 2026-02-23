Il a beau se rassurer, le joueur grec est aujourd’hui 42ème au classement ATP en live après la perte des 500 points lié à son titre à Dubaï en 2025. Forcément il veut donc se rassurer lui même mais aussi se fans et les médias qui le suivent encore de près.
« La santé est la chose la plus importante pour moi dans la vie et depuis quelques semaines, je sens que je redeviens moi‐même. Je peux jouer des matchs jours après jours, je n’ai aucune gêne dans le dos, c’est fantastique car je peux me concentrer sur le jeu, sans rien pour distraire mes pensées ni me conditionner. Quand j’ai perdu à Doha, j’ai évidemment ressenti de la colère pour la défaite, mais j’ai tout de suite réalisé à quel point c’était merveilleux d’avoir joué trois matchs sans aucune limite »
Stefanos tente donc de ne pas se mettre la pression pourtant il l’aura forcément d’autant que le tirage au sort ne l’a pas épargne. Il va affronter Ugo Humbert au premier tour. Un duel qui dans le temps aurait été une demi ou un quart de Masters1000.
Publié le lundi 23 février 2026 à 11:54