« Je n’ai jamais vu un joueur aussi mal préparé de ma vie. Avec mon genou, je suis trois fois plus en forme que lui. C’est vrai­ment terrible », avait lâché Goran Ivanisevic lors de sa brève colla­bo­ra­tion avec Stefanos Tsitsipas.

Plusieurs mois plus tard, Stefanos Tsitsipas a lancé ce qui ressemble très clai­re­ment à une pique adressée au vain­queur de Wimbledon, ancien entraî­neur de Marin Cilic, Novak Djokovic et désor­mais coach d’Arthur Fils.

« Je me sens chez moi avec mon équipe. J’ai l’im­pres­sion qu’ils sont exac­te­ment à leur place. Et je ne ressens aucune anxiété au sein de mon équipe. Il y a eu une période où l’an­xiété était présente. De nouveaux visages, de nouveaux membres ont été ajoutés. Et cela a créé beau­coup de confu­sion au lieu de clari­fier les choses. Je regrette certaines déci­sions que j’ai prises à la hâte en me basant sur leurs perfor­mances passées et d’autres éléments de ce genre. Ce que j’ai appris à travers cela, c’est que ce n’est pas parce que vous avez été un bon joueur de tennis, que vous avez bien joué au tennis dans votre vie, que vous êtes forcé­ment un bon entraî­neur. C’est ce que j’ai appris de tout ce processus. Et parfois, vous trouvez des personnes qui vous conviennent, qui ne sont pas néces­sai­re­ment les meilleurs joueurs du monde, qui ne sont pas néces­sai­re­ment des vain­queurs de Grand Chelem, qui ne sont pas néces­sai­re­ment des légendes de ce sport. Ce sont parfois ces personnes‐là qui peuvent vous aider à donner le meilleur de vous‐même, plutôt que celles qui ont un certain statut dans le monde du tennis. »

Une décla­ra­tion accordée au The National News à Dubaï, où le Grec s’est incliné dès le premier tour face à Ugo Humbert alors qu’il était tenant du titre. Un résultat négatif aux consé­quences importantes…