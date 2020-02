Qualifié pour les quarts de finale à Dubai où il est finaliste sortant, Stefanos Tsitsipas (récent lauréat de l’Open 13 Provence de Marseille) s’est confié en conférence de presse sur la difficulté à rester au sommet du tennis mondial : « C’est génial d’être dans la position dans laquelle je suis actuellement, sixième mondial, et d’essayer de m’améliorer tous les jours. C’est fantastique car ce n’est pas facile à tenir et à suivre. Je pense qu’il est plus difficile d’y rester que de l’atteindre. Je travaille encore plus, j’essaie d’ajouter cette concentration supplémentaire dans chaque match, car je sais que ça définira mon avenir pour avoir des opportunités d’être cinquième voire quatrième. »