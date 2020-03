Stefanos Tsitsipas n’a rien pu faire face à Novak Djokovic en finale de Dubai (6-3, 6-4). En conférence de presse, le Grec a été dithyrambique au sujet du numéro 1 mondial : « Je ne suis absolument pas surpris par ce que Djokovic réalise. J’espère que je serai capable de le réaliser un jour. J’ai beaucoup de respect pour lui. La clé de ses bons résultats est de savoir comment bien doser, entre presser son adversaire et être parfois plus défensif. Il a une excellente programmation. Il prend soin de lui également sur la nourriture et la préparation. Mentalement, c’est l’un des meilleurs au monde.«