La joie de Stefanos Tsitsipas en dit long de son soulagement. Le Grec, finaliste sortant à Dubai, a été malmené par Jan-Lennard Struff (34e). Ce dernier s’est montré très entreprenant en prenant le jeu à son compte (41 coups gagnants pour 32 fautes directes). Loin d’être dans un bon jour, le sixième mondial s’est accroché, a fait preuve de caractère et a su se montrer plus solide en fin de match (seulement 18 fautes directes). Il s’impose finalement 4-6, 6-4, 6-4 et affrontera Daniel Evans en demi-finale.

Superb from @StefTsitsipas 🙌 The No.2 seed finds a way to beat Struff 6-4 4-6 6-4 & makes the @DDFTennis semis ! 🎥 : @TennisTV pic.twitter.com/kNLxHW7xYk — ATP Tour (@atptour) February 27, 2020